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7 yaşındaki kızını sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın açmıştı! Türkiye’nin konuştuğu mide bulandıran olayda flaş gelişme

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Giriş: 05.05.2023 13:36
Antalya’da yaşanan Muhammet ve Pınar A. kısa süre önce boşandı. 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti ise anneye verildi. Boşanmanın ardından kızlık soyadını kullanan Pınar Ş.’nin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle birlikte kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, 7 yaşındaki M.A.A. devlet korumasına alındı. İşte iğrenç olayın ayrıntıları...
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