17 Aralık 2023, Pazar
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7 yaşındaki Elvin Ak okulda hayatını kaybetti! Aileyi yasa boğan ölüm incelemeye alındı
Gaziosmanpaşa'da ilköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki Elvin Ak hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeninin Adli Tıp Raporu'ndaki incelemenin ardından belli olacağı kaydedilirken, cenazeye katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak" dedi.