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7 köpeğin arasında kaldı! Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı

DHA
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Giriş: 07.05.2022 13:12
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde okul çıkışı evine giden lise öğrencisine sokak köpekleri saldırdı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda, 7 köpeğin arasında kalan öğrenciyi son anda güvenlik görevlisi kurtardı. Mahallede son 1 ayda 11 kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı öğrenildi.
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