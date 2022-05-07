07 Mayıs 2022, Cumartesi
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7 köpeğin arasında kaldı! Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde okul çıkışı evine giden lise öğrencisine sokak köpekleri saldırdı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda, 7 köpeğin arasında kalan öğrenciyi son anda güvenlik görevlisi kurtardı. Mahallede son 1 ayda 11 kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı öğrenildi.