12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

7 kilo esrar yakalatan şüpheli: "İçimlik alacaktık, uygun verince 4 arkadaş toplu aldık"

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2024 10:11
Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı operasyonda aspiratörde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Şüphelinin ifadesinde "İçimlik alacaktık, fiyatını uygun verince 4 arkadaş toplu aldık" dediği öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soğuk hava deposunda yangın!
Soğuk hava deposunda yangın!
Kurye cinayetinde karar günü!
Kurye cinayetinde karar günü!
Gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti
Gelinle damat düğün pastası yerine döner kesti
İETT otobüsünün, bir tıra arkadan çarpması kamerada
İETT otobüsünün, bir tıra arkadan çarpması kamerada
Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Konya merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Adana’da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor
Adana'da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor
Polatların para trafiği deşifre oldu!
Polatların para trafiği deşifre oldu!
7 kilo esrar yakalatan şüpheli: İçimlik alacaktık’’
7 kilo esrar yakalatan şüpheli: "İçimlik alacaktık''
Nem yüzünden nefes alınmıyor
Nem yüzünden nefes alınmıyor
Köpeklerin saldırdığı Tunahan eve kapandı
Köpeklerin saldırdığı Tunahan eve kapandı
İETT otobüsü TIR’a arkadan çarptı!
İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı!
Pendik’te iş kazası: İşçinin makineye sıkışan eli koptu
Pendik'te iş kazası: İşçinin makineye sıkışan eli koptu
Daha Fazla Video Göster