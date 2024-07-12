7 kilo esrar yakalatan şüpheli: "İçimlik alacaktık, uygun verince 4 arkadaş toplu aldık"

Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı operasyonda aspiratörde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Şüphelinin ifadesinde "İçimlik alacaktık, fiyatını uygun verince 4 arkadaş toplu aldık" dediği öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.