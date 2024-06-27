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7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yıkıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 09:41
Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 7 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.
7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yıkıldı
7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yıkıldı
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