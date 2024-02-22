22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 7 katlı bina böyle çöktü

7 katlı bina böyle çöktü

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2024 10:31
Depremin vurduğu Hatay'da 7 katlı binanın iş makinesi darbesiyle kağıt gibi yerle bir olduğu anlar ve vatandaşların yaşadığı panik cep telefonuyla görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7 katlı bina böyle çöktü
7 katlı bina böyle çöktü
Tokat’ta sandalyeli kavga kamerada
Tokat’ta sandalyeli kavga kamerada
Okan Buruk’tan Prag maçı öncesi kritik açıklamalar!
Okan Buruk'tan Prag maçı öncesi kritik açıklamalar!
Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi
Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi
Kocaeli’de can pazarı!
Kocaeli'de can pazarı!
Okula yorgun mermi isabet etti!
Okula yorgun mermi isabet etti!
Sahneye alkollü çıkan Nev’e tepki yağdı!
Sahneye alkollü çıkan Nev'e tepki yağdı!
“Abi mi oldunuz” deyip kurşun yağdırdı!
“Abi mi oldunuz” deyip kurşun yağdırdı!
Şanlıurfa’da yıldırım düşme anı kamerada
Şanlıurfa’da yıldırım düşme anı kamerada
İETT otobüsünde kadına yumruğa ev hapsi
İETT otobüsünde kadına yumruğa ev hapsi
KAAN’ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler
KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler
İki ayda karısı ikinci kez kaçırılıp fidye istendi
İki ayda karısı ikinci kez kaçırılıp fidye istendi
Daha Fazla Video Göster