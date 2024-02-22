7 katlı bina böyle çöktü

Depremin vurduğu Hatay'da 7 katlı binanın iş makinesi darbesiyle kağıt gibi yerle bir olduğu anlar ve vatandaşların yaşadığı panik cep telefonuyla görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN