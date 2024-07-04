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7 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 22:01
Sakarya D-650 karayolunda 7 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle karayolunda 2 istikamette trafiğe kapandı. Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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