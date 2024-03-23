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7 araç birbirine girdi: Biri çocuk 5 yaralı

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Giriş: 23.03.2024 12:17
Kocaeli D100 Karayolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik ise felç oldu.
7 araç birbirine girdi: Biri çocuk 5 yaralı
7 araç birbirine girdi: Biri çocuk 5 yaralı
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