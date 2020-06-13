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69 firma 136 üründe mide bulandıran olay! Peki en çok hangi üründe sahtecilik yapıldı? |Video

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Giriş: 13.06.2020 18:10
Güncelleme:13.06.2020 18:10
69 firmanın 136 ürününde mide bulandıran olay yaşandı. Birçok markanın ürünlerini insan sağlığına zarar verecek şekilde hileler yapıldığı testip edildi. Peki hangi gıda ürünlerinde daha fazla hile yapıldı? Aldığınız ürün bozuk çıkarsa nereye nasıl şikayet edilir? Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı.

69 firmanın 136 ürününde mide bulandıran olay yaşandı. Birçok markanın ürünlerini insan sağlığına zarar verecek şekilde hileler yapıldığı testip edildi. Peki hangi gıda ürünlerinde daha fazla hile yapıldı? Aldığınız ürün bozuk çıkarsa nereye nasıl şikayet edilir?

Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında vatandaşları uyardı.

Ağaoğlu, böyle bir durum ile karşılaşması durumunda Alo 174 Gıda İhbar Hattı, CİMER'e şikayet etmeleri tavsiyesinde blundu.

69 firma 136 üründe mide bulandıran olay!
69 firma 136 üründe mide bulandıran olay!
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