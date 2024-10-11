11 Ekim 2024, Cuma
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674 yıllık İmera Manastırı’nda sonbaharın sessiz güzelliği
Gümüşhane’nin tarihi ve kültürel hazinelerinden birisi olan 674 yıllık İmera Manastırı ve çevresi sonbaharın gelişiyle birlikte göz alıcı bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.