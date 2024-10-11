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674 yıllık İmera Manastırı’nda sonbaharın sessiz güzelliği

674 yıllık İmera Manastırı’nda sonbaharın sessiz güzelliği

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 09:49
Gümüşhane’nin tarihi ve kültürel hazinelerinden birisi olan 674 yıllık İmera Manastırı ve çevresi sonbaharın gelişiyle birlikte göz alıcı bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.
674 yıllık İmera Manastırı’nda sonbaharın sessiz güzelliği
674 yıllık İmera Manastırı’nda sonbaharın sessiz güzelliği
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