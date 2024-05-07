07 Mayıs 2024, Salı
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671 yıldır bu kazanlar kaynıyor! Yılda bir kez pişen "dede aşı" için binlerce kişi bu köye akın etti
Bursa'da bulunan Sorgun Köyü'nde 671 yıllık gelenek bu yıl da bozulmadı. Köye özel 13 çeşit bakliyatla yapılan "Dede aşı" isimli yemek yine yüzlerce kişiye servis edildi.