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66 ildeki 502 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı |Video

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Giriş: 19.06.2020 17:37
Güncelleme:19.06.2020 21:20
İçişleri Bakanlığı, 28 ildeki toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını, 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararının kaldırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam etmektedir." denildi.

Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ildeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı belirtildi. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfusun 48 bin 170 olduğu ifade edildi.

Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

Koronavirüs salgını sürecinde toplam 578 yerleşim yerinde, 508 bin 678 kişinin karantina altına alındığı belirtildi.

66 ildeki 502 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı |Video
66 ildeki 502 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı |Video
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