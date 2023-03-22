65 yaş üstü her vatandaşa bir Hekim

Hükümet, yaşlanan nüfusla ortaya çıkacak sağlık sorunlarına çözüm üretmek için kolları sıvadı. Sağlığa ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Yediden yetmişe herkesi ilgilendiren teklife göre, her 65 yaş üstü vatandaşın artık bir hekimi olacak. Çocukların diş sağlığı için ise yeni adımlar yolda.