21 Şubat 2023, Salı
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6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Defne! Bölgede son durum ne?
Dün akşam saatler 20.04’ü gösterdiğinde Hatay’ın defne ilçesinde 6,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremden yalnızca 3 dakika sonra 20.07’de 5,8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra meydana gelen bu iki büyük deprem birçok noktada hissedildi. Evlerine giren vatandaşlar korku ve panik içerisinde dışarı çıktı. Çadır kent ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar da panik yaşadı. Defne’de olan depremlerde ağır hasarlı binalar yıkıldı ve 6 kişi hayatını kaybetti, 294 kişi hastaneye kaldırıldı. Depremin merkez üssü olan Defne’den son durumu A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.