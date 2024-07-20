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61 yaşındaki vatandaş tek başına CHP'li belediyelere bedel! 85 sokak hayvanına bakıyor

61 yaşındaki vatandaş tek başına CHP'li belediyelere bedel! 85 sokak hayvanına bakıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 10:36
Türkiye genelinde hayvan barınağı ve kısırlaştırma işlemlerinde geride kalan CHP'li belediyelerin yapamadığı işi, 61 yaşındaki Mehmet Fatih Dursun adlı vatandaş Kayseri'de hayata geçirdi. Sosyal medya kullanıcıları, 85 sokak köpeğine bakan Dursun'un projesinin CHP'li belediyelere ilham olmasını diledi.
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