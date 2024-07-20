20 Temmuz 2024, Cumartesi
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61 yaşındaki vatandaş tek başına CHP'li belediyelere bedel! 85 sokak hayvanına bakıyor
Türkiye genelinde hayvan barınağı ve kısırlaştırma işlemlerinde geride kalan CHP'li belediyelerin yapamadığı işi, 61 yaşındaki Mehmet Fatih Dursun adlı vatandaş Kayseri'de hayata geçirdi. Sosyal medya kullanıcıları, 85 sokak köpeğine bakan Dursun'un projesinin CHP'li belediyelere ilham olmasını diledi.