13 Temmuz 2022, Çarşamba
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600 yıldır devam ediyor! Yılda bir kez pişiriliyor içmek için uzun kuyruklar oluşturuluyor
Bursa'da 600 yıldır yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. İçinde pirinç ve köfte olan çorba ilk yapıldığı tarif olan 600 yıl önceki gibi yapılmaya özen gösteriliyor.