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600 yıldır devam ediyor! Yılda bir kez pişiriliyor içmek için uzun kuyruklar oluşturuluyor

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Giriş: 13.07.2022 11:22
Bursa'da 600 yıldır yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. İçinde pirinç ve köfte olan çorba ilk yapıldığı tarif olan 600 yıl önceki gibi yapılmaya özen gösteriliyor.
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