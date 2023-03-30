30 Mart 2023, Perşembe
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600 Evler Sitesi'nin çökme nedeni belli oldu! Bilirkişi raporu ortaya çıktı | Müteahhit kaportacı çıkmıştı
Antakya'da yaklaşık bin 200 kişiye mezar olan ve müteahhitliğini kaportacı Hayrettin Ersoy'un yaptığı 58 bloklu 600 Evler Yapı Kooperatifi'nin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre zemin katlar ağır kiriş, zayıf kolon ve yumuşak kat oluşumu nedeniyle yıkıma uğradı. Kolon ve kirişlerde düz demirler kullanıldı.