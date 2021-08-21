60 yıllık video ortaya çıktı! İstanbul nüfusu yalnızca...

İstanbul, hiç şüphesiz Türkiye'nin göz bebeği. Kültür dünyamızın başkenti olan bu güzide şehrimiz tarihte imparatorluklara başkentlik etmiş, oldukça büyük bir öneme haiz bir kent. Yıllar geçtikçe İstanbul'un eski fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor. İstanbul'un yıllar önceki hallerini gösteren fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. O fotoğrafların arasında İstanbul'un nüfusunu gösteren bir fotoğraf var ki 'yok artık' diyeceksiniz. İşte Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Beykoz ve Beyoğlu'nun nostaljik fotoğraflarının bulunduğu İstanbul'un eski halleri...