60 yıldır objektifinden hayatları yakalıyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hamdi Toprak, 60 yıldır elinden düşürmediği fotoğraf makinesiyle hem geçimini sağladı hem de 13 çocuğunu büyüttü. İlerleyen yaşına rağmen mesleğine olan tutkusu hiç sönmeyen Toprak, ilçedeki küçük dükkanında hâlen müşterilerine hizmet veriyor.