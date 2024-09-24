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60 saat boyunca güvenlik kameraları izlendi! Oto faresi yakayı ele verdi…

60 saat boyunca güvenlik kameraları izlendi! Oto faresi yakayı ele verdi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 23:12
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otomobilden hırsızlık yapan şahıs, 60 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda yakalandı.
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60 saat boyunca güvenlik kameraları izlendi!
60 saat boyunca güvenlik kameraları izlendi!
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