11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 6. yılında da “İyi ki varsın Eren” diyoruz…

6. yılında da “İyi ki varsın Eren” diyoruz…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2023 12:29
Eren Bülbül... 15 yaşındaydı,en az Çanakkale'de destan yazan ataları kadar vatan, millet, bayrak sevdalısıydı. Doğduğu topraklar, Eren'e korkusuzluğu, cesareti, hırçınlığı öğretmişti... Bıyığı bile terlememiş bir kahramandı Eren. Eli kanlı teröristlerin hain pususunu canını emanet ettiği Türk askerine haber verirken şehadet makamına erişmişti. Eren Bülbül'e şehit olduğu güne güne kadar kimse "İyi ki varsın" dememişti ama bugün şehadetinin yıl dönümünde ve sonsuza kadar hep bir ağızdan söyleyecek ve seni asla unutmayacağız. "İyi ki varsın Eren"...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tapu ekspertizi nasıl yapılacak?
Tapu ekspertizi nasıl yapılacak?
6. yılında da “İyi ki varsın Eren” diyoruz…
6. yılında da “İyi ki varsın Eren” diyoruz…
Bayraklı Belediyesi çalışanları grevde
Bayraklı Belediyesi çalışanları grevde
4 deprem yeni depremin habercisi mi?
4 deprem yeni depremin habercisi mi?
İstanbul’daki taksi krizi neden çözülemiyor?
İstanbul’daki taksi krizi neden çözülemiyor?
Bozkurt yeniden inşa edildi
Bozkurt yeniden inşa edildi
İstifa edenler tazminat alabilir mi?
İstifa edenler tazminat alabilir mi?
Sabahı sokakta karşıladılar
Sabahı sokakta karşıladılar
Taksiciler güncelleme kuyruğunda
Taksiciler güncelleme kuyruğunda
Zamlı tarife bugün başlıyor!
Zamlı tarife bugün başlıyor!
Plastik yüklü TIR devrildi
Plastik yüklü TIR devrildi
Aksaray’da zincirleme kaza
Aksaray'da zincirleme kaza
Daha Fazla Video Göster