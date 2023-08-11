6. yılında da “İyi ki varsın Eren” diyoruz…

Eren Bülbül... 15 yaşındaydı,en az Çanakkale'de destan yazan ataları kadar vatan, millet, bayrak sevdalısıydı. Doğduğu topraklar, Eren'e korkusuzluğu, cesareti, hırçınlığı öğretmişti... Bıyığı bile terlememiş bir kahramandı Eren. Eli kanlı teröristlerin hain pususunu canını emanet ettiği Türk askerine haber verirken şehadet makamına erişmişti. Eren Bülbül'e şehit olduğu güne güne kadar kimse "İyi ki varsın" dememişti ama bugün şehadetinin yıl dönümünde ve sonsuza kadar hep bir ağızdan söyleyecek ve seni asla unutmayacağız. "İyi ki varsın Eren"...

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