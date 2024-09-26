26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2024 19:47
Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, konutta birden fazla kişiyle yağma, ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve satma, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak gibi suçlardan hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Mete'nin Nazilli'ye zaman zaman giriş çıkış yaptığı belirlendi. Mete, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından bu sabah harekete geçen polis, Mete'nin içinde bulunduğu otomobili Nazilli-Bozdoğan kara yolunda durmak istedi. Ancak, Mete 'Dur' ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan Mete, peşine düşen polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında ayrıca 25 yakalama kararı bulunan Mete, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mete, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İki grup arasında silahlı çatışma!
İki grup arasında silahlı çatışma!
6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Garson müşterinin hayatını kurtardı!
Garson müşterinin hayatını kurtardı!
İlkokul öğrencisi servisin altında kaldı!
İlkokul öğrencisi servisin altında kaldı!
Yumurtaların kodları ne anlama geliyor?
Yumurtaların kodları ne anlama geliyor?
Hatay’da deprem konutlarının inşası
Hatay'da deprem konutlarının inşası
Diyarbakır’da anız yangını sonrası hortum oluştu
Diyarbakır’da anız yangını sonrası hortum oluştu
Yangın ihbarlarını eşine gönderiyor
Yangın ihbarlarını eşine gönderiyor
Kurbanlar bu defa Yemenliler için kesildi
Kurbanlar bu defa Yemenliler için kesildi
Lastiği patlayan otomobil durağa daldı
Lastiği patlayan otomobil durağa daldı
İşte 10 yıl sonra açılacak mezar!
İşte 10 yıl sonra açılacak mezar!
Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama
Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama
Daha Fazla Video Göster