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6 yaşındaki Şirin’den acı haber! Minik bedeni mezarlıktaki çukura atılmış

6 yaşındaki Şirin’den acı haber! Minik bedeni mezarlıktaki çukura atılmış

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 14:09
Şişli’de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Türkiye’yi ağlatan olayla ilgili son gelişmeleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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