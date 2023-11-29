6 yaşındaki öğrenciyi kaldırıp yere fırlattı! Açığa alınan müdür yardımcısı göreve döndü!

Muğla'da bir okulda müdür yardımcısı Mehmet Serkan Gül'ün birinci sınıf öğrencisi çocuğu kaldırıp fırlattığı görüntüler infiale neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılınca açığa alınan müdür yardımcının bir süre önce görevine geri döndüğü öğrenildi.

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