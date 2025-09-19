19 Eylül 2025, Cuma

6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 09:52
Eskişehir'de, 6 yaşındaki bir afacan evde bulduğu kutuyu kaşla göz arasında pencereden aşağı attı. İçinde ise ailesinin dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği altınlar vardı. Bakın sonra ne oldu?
