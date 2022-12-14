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6 yaşındaki çocuğun istismarı davası! Duruşma 30 Ocak Pazartesi görülecek

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 09:02
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarına ilişkin davada ilk duruşma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine 22 Mayıs'tan 30 Ocak'a alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 2012 yılında verilen sahte kemik yaşı raporuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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