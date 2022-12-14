14 Aralık 2022, Çarşamba
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6 yaşındaki çocuğun istismarı davası! Duruşma 30 Ocak Pazartesi görülecek
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarına ilişkin davada ilk duruşma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine 22 Mayıs'tan 30 Ocak'a alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 2012 yılında verilen sahte kemik yaşı raporuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.