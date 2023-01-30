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6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

A Haber
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Giriş: 30.01.2023 10:25
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğa cinsel istismar olayına ilişkin açılan davada ilk duruşma bugün yapılacak. Adli tıp raporunda çocuğun ruh sağlının bozulduğu belirtildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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6 yaşındaki çocuğa istismar davası!
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