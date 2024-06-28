6 suç örgütü çökertildi! 3’ü elebaşı 75 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalarda 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Mersin'de Yüsri Altın'ın (Firari), İstanbul'da Taha Kutay Karasoy'un (Yurt Dışı Firar) Antalya’da Sami Cerit’in (Firari) Aydın’da Çetin Gül’ün, Kahramanmaraş'ta Mehmet Aşçı’nın, İzmir’de Ercan Çelik’in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu-6' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 3 elebaşının da içerisinde olduğu 75 şüpheli yakalandı." açıklaması yaptı.

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