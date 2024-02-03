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6 Şubat depremlerinin 1. yılı

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Giriş: 03.02.2024 15:38
Gaziantep'te depremzedeler yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
6 Şubat depremlerinin 1. yılı
6 Şubat depremlerinin 1. yılı
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