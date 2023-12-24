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6 Mehmetçik'in şehitlik mertebesine ulaşmadan saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 24.12.2023 15:28
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 6 Mehmetçik'in şehitlik mertebesine ulaşmadan saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
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