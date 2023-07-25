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6 köyü elektriksiz bıraktı! Trafodan çıkan hayrete düşürdü

İHA
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Giriş: 25.07.2023 14:13
Kastamonu'da 6 köy elektriksiz kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler direkleri ve trafoları tek tek gezerek arızayı bulmaya çalıştı. Trafonun içinden çıkan ise ekipleri şaşkına çevirdi.
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