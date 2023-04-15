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6 köyde 310 ev inşa ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 14:21
Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 6 köyde 310 köy evi inşa ediliyor. 40 ev bayrama kadar teslim edilecek. Ayrıntıları A haber muhabiri Yüksel Aklan aktardı.
6 köyde 310 ev inşa ediliyor
6 köyde 310 ev inşa ediliyor
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