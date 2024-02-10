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6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, kamerada

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Giriş: 10.02.2024 15:09
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı, 4?ü ağır, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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