6 kişinin bindiği motosiklet devrildi: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Gaziantep - Kilis oto yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Örs idaresindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet, aşırı yük ve dengesizlik nedeniyle kontrolden çıkarak yola savruldu. Kazada motosiklet üzerinde bulunan sürücü Mehmet Örs ile birlikte İ.Ö., Y.Ö., M.Ö. ve E.Ö. isimli çocukların da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

