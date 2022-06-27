27 Haziran 2022, Pazartesi
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6 kente kırmızı kodlu uyarı! Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli sağanak devam ediyor | Hava radarında şu an
Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağış etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz'de yağış şiddetini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı.