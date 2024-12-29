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6. kattan kendisini aşağıya bıraktı! Genç hayatını kaybetti

6. kattan kendisini aşağıya bıraktı! Genç hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.12.2024 00:23
Denizli’nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.H (27), 6 katlı apartmanın 6. katından kendisini aşağıya bıraktı. Çevredeki vatandaşlar şahsa müdahale etmek için koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden M.H'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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6. kattan kendisini aşağıya bıraktı! Genç hayatını kaybetti
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