6 ilde şiddetli sağanak bekleniyor! Meteoroloji'den 2 ile turuncu, 4 ile sarı kodlu uyarı yaptı

Son dakika haberleri… Meteoroloji 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat için sağanak uyarısı var. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor. Sel ve su baskınlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

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