16 Mart 2022, Çarşamba
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6 ilde eğitime kar engeli
Son dakika haberi... Yurdun birçok ilinde soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi. 6 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle Van, Rize ve Ordu'da il genelinde okullar bugün tatil. İşte diğer tatil olan iller...