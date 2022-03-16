6 ilde eğitime kar engeli

Son dakika haberi... Yurdun birçok ilinde soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiledi. 6 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle Van, Rize ve Ordu'da il genelinde okullar bugün tatil. İşte diğer tatil olan iller...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN