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6 ilde alevlerle mücadele

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2021 10:57
28 Temmuz’dan bu yana meydana gelen 189 orman yangınından 174’ü kontrol altına alındı. Yangın Harekat Merkezi'ndeki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Türkiye günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken vatandaş alev nöbetinde en ön safta bulunuyor. Alev kapanlarının tehdit ettiği termik santral ile ilgili kritik gelişmeler peş peşe yaşandı. Muğla Milas'ta alevler rüzgarın da etkisiyle alevler santrale sıçradı.

Yangın Harekat Merkezi'nden yangınlara müdahale çalışmalarının sevk ve iradesi yürütülüyor. Uzman ekipler yangınla ilgili tüm bilgileri takip ediyor ve durumu sahadaki ekiplere bildiriyor.

Şu an Türkiye'de Antalya, Muğla, Hatay, Aydın, Isparta ve Denizli olmak üzere 15 noktada yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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