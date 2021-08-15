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6 günlük askerken firar etti! 27 yıldır 'vatansız' yaşıyor

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Giriş: 15.08.2021 14:36
Diyarbakır'da 55 yaşındaki Ahmet Önder, 35 yıl önce Balıkesir'de vatani görevini yaptığı sırada askerden firar etti. Önder, firardan 7 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün kendisine verdiği 'Vatansız' belgesi ile mülteci statüsünde yaşayan Önder, yeniden askerlik yapmaya hazır olduğunu ve bir an evvel kimliğine kavuşmak istediğini söyledi.
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