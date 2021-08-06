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6 Ağustos İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji saat verip uyardı sağanak geliyor

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Giriş: 06.08.2021 09:14
Bugün hava nasıl olacak? 6 Ağustos 2021 Cuma günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. rakya, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek mi? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İstanbul'da hava nasıl olacak? Antalya'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Ağustos 2021 Cuma hava durumu tahminleri.
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