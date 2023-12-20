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6-7 Şubat depremlerinde halkın imdadına koştular!

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Giriş: 20.12.2023 18:08
6-7 Şubat depreminde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Adıyaman’a gelen ‘kahramanların’ kente geliş anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
6-7 Şubat depremlerinde halkın imdadına koştular!
6-7 Şubat depremlerinde halkın imdadına koştular!
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