5’inci kol nakli için 14 saatlik operasyon! 9 yaşında kollarını kaybeden Yavuz Ayılmazdır: 27 yıldır bu anı bekliyorum

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde dün tarihi bir gün yaşandı. Ömer- Özlenen Özkan çifti ve 30 kişilik ekibi Türkiye’nin 5’inci kol naklini başarıyla gerçekleştirdi. 14 saatlik operasyonda 9 yaşında kollarını kaybeden Yavuz Ayılmazdır’a beyin ölümü sonrası organları bağışlanan polis memuru Şamil Şahin’in kolları nakledildi. Ayılmazdır ameliyat öncesi, "Bütün rüyalarım gerçek oluyor. 27 yıldır dua ediyordum. Türkiye'de Ömer Özkan gibi bir değer var. Onun kıymeti bilinsin. İki koluma kavuşacağım" dedi.