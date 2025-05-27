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59 yıl 5 farklı isimle yaşadı! 33 yıl öncesine ait belge davanın seyrini değiştirdi

59 yıl 5 farklı isimle yaşadı! 33 yıl öncesine ait belge davanın seyrini değiştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 27.05.2025 13:01
Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan Ersin Akbaş'ın emekli olabilmek için umutları tekrar yeşerdi. Daha önce kayıtlara ulaşılamadığı için reddedilen dava, Ersin Akbaş'ın 1992 yılında Bağ-Kur'a kaydının olduğunu gösteren belgeyi mahkemeye sunmasıyla tekrar görülecek.
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59 yıl 5 farklı isimle yaşadı! 33 yıl öncesine ait belge davanın seyrini değiştirdi
59 yıl 5 farklı isimle yaşadı!
59 yıl 5 farklı isimle yaşadı!
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