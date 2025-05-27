27 Mayıs 2025, Salı
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59 yıl 5 farklı isimle yaşadı! 33 yıl öncesine ait belge davanın seyrini değiştirdi
Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan Ersin Akbaş'ın emekli olabilmek için umutları tekrar yeşerdi. Daha önce kayıtlara ulaşılamadığı için reddedilen dava, Ersin Akbaş'ın 1992 yılında Bağ-Kur'a kaydının olduğunu gösteren belgeyi mahkemeye sunmasıyla tekrar görülecek.