2,5 saat enkazda kalan itfaiyeci o anları anlattı

30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin etkileri sürmeye devam ediyor. Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra çıkartılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in kurtarılması için 2,5 saat enkaz altında kalan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiyeci Bahadır Kuş, o anları anlattı. Kuş, "Bir kişinin orada olması gerekiyordu, o görev de bana düştü. Yaklaşık 2,5 saat İdil'in yanında kalarak ona beraber çıkacağımızı söyledim ve onu sağ salim çıkardık. İdil bana enkazın altında hangi günde olduğumuzu sormuştu. Ben de pazar günü olduğunu söylemiştim. Bana, pazartesi günü okulunun başlayacağını söylemişti" ifadelerini kullandı.

İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra çıkartılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in kurtarılması için 2,5 saat enkaz altında kalan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiyeci Bahadır Kuş, o anda yaşadıklarını paylaştı.

Depremin ardından 9 araç 40 personelle İzmir'e ilk ulaşan ekiplerden olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanları, bölgede canla başla çalışma yürüttü.

Bölgeye ulaştıktan sonra Rıza Bey ve Emrah apartmanlarında görev üstlenen itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında yer aldı.

Emrah Apartmanı enkazında saatlerce bekleyen itfaiye ekibinin amiri Bahadır Kuş, mekanik aletlerle açılan dehlizin ardından 58 saat sonra İdil Şirin'in sesini duydu. Şirin'in yanına açılan 3 metrelik boşluktan inen Kuş, 2,5 saat boyunca burada kaldı.

Kendisini tanıtarak bacakları acıyan İdil'e "Seni kurtaracağız, çok az kaldı. Annen dışarıda seni bekliyor. Buradan hep beraber çıkacağız." diyen Kuş, genç kıza destek verdi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Balıkesir'e dönen Kuş, İdil Şirin'in çıkartılmasının ardından yaşadığı mutluluğu ve o anları anlattı.

Deprem olduğu gün yaklaşık 15 dakika içinde çıkış yaptıklarını belirten Kuş, Emrah Apartmanı'ndaki görev yerine ulaştıklarında vatandaşların olayın şokunda olduğunu söyledi.

Ekiplerle değişimli olarak çalıştıklarını ifade eden Kuş, sivil halkın da kendilerine yardım ettiğini dile getirdi.

Kuş, binanın internetten eski halini incelediklerini ve çalışmalarını o şekilde yaptıklarını bildirerek, "Ekibimizde tecrübeli arkadaşlarımız da var. Tüm ekipmanlarımız mevcut. Büyükşehir Belediyemiz bizi bu konuda destekliyor." diye konuştu.

İdil'in kurtarılma anını anlatan Kuş, şöyle konuştu:

"Ailesinin tarifiyle çalışmalarımızı İdil'in olduğu bölgeye yoğunlaştırmıştık. İki kızımızın orada olduğunu biliyorduk. Bina un ufak olmuştu, sağlam bir beton denk gelince oraya bir dehliz açtık. O zaman İdil'in sesini aldım, canlı olduğunu anladım. Pazar günü saat 22.30'dan ertesi gün saat 01.00'e kadar çalışma yaptık. Yaklaşık 2,5 saat İdil'le enkazın altında beraber kaldım. Ona moral ve motivasyon verdim. Üstümüzün daha çabuk açılması için sağlık ekiplerine de destek olduk. Temiz hava tüpünün takılması, damar yolunun açılmasıyla ilgili sağlık ekiplerimizle yardımlaştık."

"İDİL ENKAZIN ALTINDA HANGİ GÜNDE OLDUĞUMUZU SORDU"

Kuş, İdil'in yanına girip onun sıkıştığı ortamı alttan rahatlatmak, etrafını genişletmek ve desteklemek için dehlizden içeri girdiğini söyledi.

Diğer ekiplerin de üstten çalıştığını ifade eden Kuş, şunları kaydetti:

"Bir kişinin orada olması gerekiyordu, o görev de bana düştü. Yaklaşık 2,5 saat İdil'in yanında kalarak ona beraber çıkacağımızı söyledim ve onu sağ salim çıkardık. Kardeşini kurtaramadığımız için üzgünüm. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. İdil bana enkazın altında hangi günde olduğumuzu sormuştu. Ben de pazar günü olduğunu söylemiştim. Bana, pazartesi günü okulunun başlayacağını söylemişti. İdil'i kurtardıktan sonra baş aşağı çok durduğum için çıkınca hafif bir baygınlık geçirdim, arkadaşlarım sağ olsun ambulansa götürdüler. İdil'in yakınlarıyla da orada görüştük, inşallah ilerleyen günlerde yine görüşürüz. Balıkesir İtfaiyesi olarak bir cana yardım etmek ve onu bulunduğu yerden sağ salim çıkarabilmek hepimiz için mutlu bir an oldu."