54 yıllık esnaftan ’yorgancılık unutulmasın’ çağrısı

Antalya’da yarım asrı aşkın süredir yorgancılık yapan İbrahim Yılmaz (69), unutulmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Ekonomik şartlar, çırak sıkıntısı ve hazır ürünler nedeniyle mesleğin geleceğinden endişeli olan Yılmaz, “Türkiye'nin herhangi bir yerine gideyim, sadece sanatımı icra ederek günlük ihtiyacımı karşılayabilirim. Ama değerini bilen kalmadı" dedi.

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