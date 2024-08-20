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54 yıldır zamana ayar verip teknolojiye direniyor

54 yıldır zamana ayar verip teknolojiye direniyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.08.2024 12:39
Gaziantep'te yaşayan 63 yaşındaki Servet Özkörükçü, 54 yıldır mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor.
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