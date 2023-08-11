5,3'lük deprem sonrası Malatya! Sabahı sokakta karşıladılar

Malatya ve çevresi 5,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremzedeler 6 ayın ardından yeniden deprem korkusunu yaşadı. Can kaybı yok ancak yüksekten atlayan 22 kişi yaralandı. Kentte son durum ne? Malatya geceyi nasıl geçirdi? Güne nasıl uyandı? A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.

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