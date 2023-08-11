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5,3'lük deprem sonrası Malatya! Sabahı sokakta karşıladılar

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 10:06
Malatya ve çevresi 5,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremzedeler 6 ayın ardından yeniden deprem korkusunu yaşadı. Can kaybı yok ancak yüksekten atlayan 22 kişi yaralandı. Kentte son durum ne? Malatya geceyi nasıl geçirdi? Güne nasıl uyandı? A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.
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