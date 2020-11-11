500 bin metrekarelik alan tarandı! 'Ölüm tuzakları' böyle temizlendi

Çanakkale Boğazı'nda 2016 yılından bu zamana kadar 37 lokasyonda toplam 500 bin metrekarelik alan tarandı. Bu tarama neticesinde, 18 bin metrekarelik alan denize terk edilmiş hayalet ağlardan temizlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sürdürülebilir avcılık ve denizlerin temizliği için yaptığı çalışmaların neticesinde, Çanakkale Boğazı ev Marmara Denizi'de ticari ya da amatör balık avcılığı ile uğraşanların denizlere bıraktıkları 'ölüm tuzağı' diye tabir edilen hayalet ağlar ve ahtapot yakalama çömlekleri denizlerden tek tek temizleniyor.

Çanakkale sularında sürdürülebilir avcılığın devam etmesi ve denizlerin temizliği için önemli çalışmalara imza atan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Su ürünlerinin; denizciliğimizin, balıkçılığımızın sürdürülebilir olması için denizlerimizin ve göllerimizin temizliğine büyük hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu doğrultuda bakanlığımız, denizlerde terkedilmiş olan ağların temizlenmesiyle ilgili bir proje başlatmıştı. Biz de İl Müdürlüğü olarak, 2016'dan 2019 yıllarına kadar Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında toplam 37 lokasyonda 500 bin metrekarelik alanı taradık. Bu tarama neticesinde, toplamda 18 bin metrekarelik, denize terkedilmiş hayalet ağ diye tabir edilen ağları çıkararak bertaraf ettik" dedi.



"2020 YILINDA 10 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ ÇÖMLEK VE PİMAŞLARI DENİZLERDEN TEMİZLEDİK"

2016 yılında başlatılan ve her yıl büyük hassasiyetle devam eden denizlerin ölüm tuzaklarından arındırılması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Karadağ, "Sayın bakanımızın büyük hassasiyeti doğrultusunda 2020 yılında da biz İl Müdürlüğü olarak devam ettirdik. Şöyle ki; yine yaptığımız kontrol ve denetimler neticesinde avcılığı yasak olan deniz patlıcanı yakalamada kullanılan algarna diye tabir ettiğimiz 3 adet ağı denizden çıkarttık. Aynı zamanda yasak dönemde avcılığı yapılan ahtapot yakalamada kullanılan 10 kilometre uzunluğundaki iplere donatılmış çeşitli çömlek ve pimaş borulardan oluşan düzenekleri de yine çıkartıp, bertarafını yaptık" diye konuştu.



"DENİZLERİ NE KADAR TEMİZ TUTARSAK, GELECEK NESİLLERE O KADAR GÜZEL BİR ŞEKİLDE AKTARMIŞ OLACAĞIZ"

Son olarak balıkçılara önemli bir hatırlatma yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Değerli balıkçılarımıza bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Avcılık esnasında av araçlarının, ağlarının başka ağlarla çatışmamasına çok büyük önem göstermeleri gerekiyor. Yine riskli bölge diye tabir ettiğimiz av alanlarında, avlanmamaları gerekiyor. Çünkü, neticede biz bu denizleri ne kadar temiz tutarsak, gelecek nesillere o kadar güzel bir şekilde aktarmış olacağız. Tabii herhangi bir şekilde ağları denize düşmüş olabilir. Eğer ki böyle bir durumla karşı karşıya kalırlarsa bizlere anında haber versinler ki biz o noktayı belirleyelim, bir dahaki tarama esnasında bu ağları oradan çıkartıp bertaraf edebilelim" şeklinde konuştu.