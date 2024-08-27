27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
50 yıllık binanın 4'üncü katının tabanı çöktü! Çökme sonucu bir kişi alt kata düştü

50 yıllık binanın 4'üncü katının tabanı çöktü! Çökme sonucu bir kişi alt kata düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2024 22:18
Fatih'te bir binanın içerisinde çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu bir genç kız, alt kata düşerek yaralandı. Yaralı kız sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çöken bina ve yanında bulunan 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. 3 binadan toplam 35 kişinin tahliye edildiği kısmi çökmeye ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suni gübre yüklü TIR bariyerlere çarptı!
Suni gübre yüklü TIR bariyerlere çarptı!
50 yıllık binanın 4’üncü katının tabanı çöktü!
50 yıllık binanın 4'üncü katının tabanı çöktü!
Musiki eğitimli imam büyüledi!
Musiki eğitimli imam büyüledi!
İznik’te alevler büyüyor!
İznik’te alevler büyüyor!
Muğla’da Senem Kıvrık cinayetinde kan donduran detay!
Muğla'da Senem Kıvrık cinayetinde kan donduran detay!
Gizli bölmeden 5 kaçak çıktı!
Gizli bölmeden 5 kaçak çıktı!
Düğün takıları gelinin mi damadın mı?
Düğün takıları gelinin mi damadın mı?
Korku evinde korkudan bayıldı!
Korku evinde "korkudan bayıldı"!
Deniz marulu istilası oldu suyun rengi değişti!
Deniz marulu istilası oldu suyun rengi değişti!
Tarihi göl iklim değişikliğine yenik düştü!
Tarihi göl iklim değişikliğine yenik düştü!
Narin Yılmaz deprem görüntüleme cihazıyla aranıyor!
Narin Yılmaz deprem görüntüleme cihazıyla aranıyor!
Yardım istedikten 5 dakika sonra kayboldular
Yardım istedikten 5 dakika sonra kayboldular
Daha Fazla Video Göster